Grazie al VAR, Tobar ravvisò una gomitata di Gabriel Jesus ai danni di Zambrano e decise di estrarre la seconda ammonizione. Una decisione che mandò su tutte le furie il giocatore. Il classe 1997 paga a caro prezzo quello sfogo e ora non potrà partecipare a partite del Brasile, ufficiali e amichevoli, per i prossimi due mesi.

Oggi è il turno dell'attaccante del Manchester City, punito con 30mila dollari e una squalifica di due mesi per le eccessive proteste nei confronti dell'arbitro cileno Roberto Tobar durante la finale vinta 3-1 contro il Perù, una partita che l'ex Palmeiras ha concluso anticipatamente causa espulsione per doppio giallo.

