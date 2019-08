L'attaccante del Manchester City sarà costretto ad andare sotto i ferri per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. E fra poche ore si chiude la finestra di mercato...

08/08/2019

Si insiste, ma prestando tanta attenzione all'attualità. Il Bayern Monaco ha corteggiato per tutta l'estate Leroy Sané, attaccante tedesco classe 1996, attualmente di proprietà del Manchester City. Lui il vero e principale obiettivo di calciomercato del club bavarese. Negli ultimi giorni la trattativa con i Citizens sembrava essere ben avviata, ora però la situazione si è improvvisamente complicata. Tutto a causa dell'infortunio occorso al 23enne durante il Community Shield.

L'infortunio di Sané è infatti più grave del previsto: si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro, deve operarsi e sarà quindi costretto a stare fermo per circa 6 mesi. Cala quindi e non di poco la valutazione di Sané (attualmente intorno ai 120 milioni). Il Bayern potrebbe riuscire a chiudere la trattativa di calciomercato per meno di 100 milioni. Quasi un affare.

Il problema è che i bavaresi hanno già speso 80 milioni per Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid: nemmeno lui, venendo dalla rottura al tendine d'Achille, è a disposizione. Il Bayern potrebbe trovarsi a chiudere la finestra di calciomercato con due acquisti pesantissimi (i due più pesanti nella storia del club), entrambi infortunati.

Si deve operare al ginocchio Leroy Sané, obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Calciomercato, salta Sané al Bayern?

Quel che è certo è che oggi si conoscerà il futuro di Sané. In Inghilterra la finestra per gli acquisti chiude infatti questo pomeriggio alle 17 e i Citizens avrebbero bisogno di acquistare immediatamente un sostituto all'altezza dell'attaccante della nazionale tedesca.

Per questo, intanto, il Manchester City avrebbe in mano Mikel Oyarzabal, per il quale sarebbe pronto a pagare la clausola da 75 milioni. L'esterno spagnolo, attualmente sotto contratto con la Real Sociedad, può giocare sia a destra che a sinistra (esattamente come Sané), ma oltre a costare meno dell'attaccante tedesco ha il vantaggio di esserne anche più giovane di un anno.

Con Mikel Oyarzabal, inoltre, Pep Guardiola avrebbe un giocatore integro in rosa. Per questo Manchester City e Bayern Monaco insistono nella trattativa per Sané, prestando però anche tanta attenzione all'attualità. Le condizioni (e i tempi di recupero) del tedesco possono essere decisive in questa lunga, lunghissima operazione di calciomercato.