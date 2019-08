Importante traguardo in nazionale per Chiara Rosa nel Campionato Europeo per nazioni in programma nel prossimo fine settimana a Bydgoszcz .

di Diego Sampaolo - 08/08/2019 02:53 | aggiornato 08/08/2019 10:57

La pluricampionessa italiana del getto del peso Chara Rosa taglierà un importante traguardo nel prossimo fine settimana in occasione del Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz dove vestirà la maglia azzurra in una rassegna internazionale di livello assoluto per la cinquantaduesima volta. La simpatica atleta nata a Camposampiero in provincia di Padova torna nella città polacca a nord di Varsavia 20 anni dopo aver conquistato la prima medaglia internazionale della sua carriera ai Mondiali Under 18 del 1999. Quel podio fu il primo di una collezione di piazzamenti prestigiosi nelle grandi rassegne internazionali che comprende i bronzi agli Europei Under 23 del 2005, agli Europei all’aperto di Helsinki 2012 e agli Europei Indoor di Goteborg 2013.

Chiara è una “vecchia conoscenza” del Campionato Europeo per nazioni dove ha ottenuto finora un secondo posto nel 2009 e tre terzi posti nel 2010, 2011 e 2014 oltre a due quarti posti nel 2013 e nel 2015. Nella First League della “vecchia” Coppa Europa del 2007 disputata all’Arena Civica Gianni Brera di Milano realizzò il record italiano con 19.15m contribuendo alla promozione della nazionale italiana in Super League. Eguagliò il suo primato due anni dopo al meeting ISTAF all’Olympiastdion di Berlino. In carriera è stata finalista ai Mondiali Indoor di Valencia 2008 (quinta), alle Olimpiadi di Pechino 2008 (tredicesima) e ai Mondiali outdoor di Osaka 2007 (ottava).

L’atleta cresciuta sportivamente con il coach padovano Enzo Agostini e ora allenata da Paolo Dal Soglio con la collaborazione di Federico Apolloni è diventata la prima atleta italiana a vincere quindici titoli italiani assoluti consecutivi all’aperto. A questi vanno aggiunti i dieci successi nella rassegna tricolore indoor per un totale di 25 titoli italiani.

Chiara Rosa: