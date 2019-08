Nel main event Brock Lesnar contro Seth Rollins per l'Universal Championship, mentre il campione WWE Kofi Kingston affronta Randy Orton.

Sarà la 32esima edizione del PPV WWE dell'estate per antonomasia, quella di SummerSlam 2019. Si terrà nella notte domenica 11 e lunedì 12 agosto 2019, direttamente dalla Scotiabank Arena di Toronto (in Canada), dove sarà presente anche la redazione di FOXSports.it.

Manca ormai pochissimo a The Biggest Event of the Summer, uno dei quattro Big Four del mondo del wrestling a stelle e strisce (insieme a WrestleMania, Survivor Series e Royal Rumble).

E come ogni estate, in programma una card di altissimo livello, con in palio i due titoli principali maschili e femminili: il campione Universale Brock Lesnar dovrà difendersi dal tentativo di Seth Rollins, che verosimilmente arriverà all'appuntamento in condizioni precarie, dopo i ripetuti attacchi subiti nel corso delle ultime due settimane da The Beast.

WWE SummerSlam 2019, card e pronostici

E poi ci sarà la sfida tra il Campione WWE Kofi Kingston e Randy Orton, con quest'ultimo alla ricerca del suo personale 14esimo titolo del mondo, a distanza di 15 anni dal primo, quello che nell'edizione di SummerSlam 2004 lo portò a essere il più giovane campione di sempre a 24 anni e 137 giorni, quando sconfisse nel main event Chris Benoit.

Becky Lynch se la dovrà poi vedere con Natalya, padrona di casa, Bayley affronterà Ember Moon. Tutti questi incontri e molti altri nella card di Summerslam 2019. Ecco qui di seguito tutti i match nel dettaglio:

Bayley (c) vs Ember Moon

Single match per il WWE SmackDown Women's Championship

Becky Lynch (c) vs Natalya

Submission match per il WWE Raw Women's Championship

Kevin Owens vs Shane McMahon

Se Owens dovesse perdere, dovrà lasciare la WWE

Bray Wyatt (Raw) vs Finn Bálor (SmackDown)

Single match

AJ Styles (c) vs Ricochet

Single match per il WWE United States Championship

Charlotte Flair (SmackDown) vs Trish Stratus

Single match

Dolph Ziggler (SmackDown) vs Goldberg

Single match

Drew Gulak (c) vs Oney Lorcan

Single match per il WWE Cruiserweight Championship

Kofi Kingston (c) vs Randy Orton

Single match per il WWE Championship

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs Seth Rollins

Single match per il WWE Universal Championship