In carriera Forlan ha indossato le maglie di Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City e Kitchee Sports Club. In bacheca ha messo una Premier League, un Communuty Shield, una FA Cup, un'Europa League, unna Supercoppa europea e una Copa America.

Dopo 21 anni ho deciso di porre fine alla mia carriera di calciatore professionista. Cala il sipario su un bellissimo palcoscenico, fatto di grandi ricordi ed emozioni. Adesso per me inizierà un'altra sfida. Grazie a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, mi hanno accompagnato in questo cammino

