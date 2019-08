Festa grande al Morumbi per la presentazione del brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 12:56 | aggiornato 07/08/2019 22:26

Una grande festa. C'erano più di 45mila persone al Morumbi per l'ultimo arrivato in casa San Paolo, Dani Alves, che dopo essersi svincolato dal PSG ha deciso di firmare per il Tricolor paulista.

🇧🇷 @DaniAlvesD2 joins @SaoPauloFC on a free transfer aged 36.



3x 🌍 UCL

2x 🌍 UEL

4x 🇪🇺 Supercup

3x 🌎 CWC

6x 🇪🇸 La Liga

5x 🇪🇸 Supercup

5x 🇪🇸 CDR

1x 🇮🇹 Serie A

1x 🇮🇹 Cup

2x 🇫🇷 Ligue 1

2x 🇫🇷 Supercup

1x 🇫🇷 Cup

1x 🇫🇷 League Cup

2x 🌎 Conf Cup

2x 🌎 Copa America



🤩 Trophy Machine. pic.twitter.com/jlMKa1qvOZ — SPORF (@Sporf) August 7, 2019

Non sono qui per chiudere la carriera. Realizzo il sogno - ha dichiarato il terzino brasiliano - che avevo da bambino e punto al Mondiale 2022. Per raggiungerlo ho bisogno di una squadra che creda in me e nella mia storia. Ho immaginato a lungo questo momento, ora è arrivato e devo solo ringraziare il San Paolo. Oggi non hanno comprato un nuovo giocatore, ma un tifoso

Indosserà la maglia numero 10, quella che si affida ai grandi campionati. E lui lo è. Uno dei momenti più belli della serata è stato quando l'ex Barcellona ha ricevuto diversi videomessaggi da alcuni ex compagni (Messi, Casemiro, Suarez, Cristiane, Miranda e Juanfran) che sono stati proiettati sui maxi schermi. Gli hanno augurato il meglio all'inizio di un'avventura che Dani Alves non vede l'ora di iniziare.

Non sono voluti mancare inoltre tanti giocatori del presente e della passato del San Paolo, come Pato, Hernanes, Kakà e Luis Fabiano, che si sono fatti immortalare al fianco del nuovo numero 10.