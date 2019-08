Il centrocampista serbo manda messaggi d'amore alla Lazio. E in amichevole si ferma per un problema muscolare.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 14:31 | aggiornato 07/08/2019 14:36

Manca sempre meno alla chiusura del mercato inglese (fissata per le ore 18 dell'8 agosto) e così diminuiscono col passare dei minuti le possibilità che Sergej Milinkovic-Savic lasci la Lazio per andare al Manchester United, la squadra che più di tutte ha mostrato interesse per il centrocampista serbo.

Sembrava questa la sessione di trasferimenti in cui il classe 1995 avrebbe spiccato il volo, e invece alla fine potrebbe prolungare ancora la sua permanenza in biancoceleste. Non lo farebbe controvoglia, anzi. Basti vedere cosa ha scritto su Instagram ricordando il giorno del suo arrivo a Roma:

Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l'aquila sul petto

Lazio, si ferma Milinkovic

E intanto arrivano brutte notizie da Marienfeld, in Germania, dove la Lazio sta svolgendo la seconda parte della preparazione estiva. Riguardano proprio Milinkovic, che durante l'amichevole contro i sauditi dell'Al-Shabab Club è stato costretto a uscire per un problema muscolare alla coscia destra. Dovrebbe trattarsi di un problema all'adduttore, la speranza di Simone Inzaghi è ovviamente che si tratti di un guaio di poco conto.