L'ex attaccante bianconero si presenta ai tifosi dei Toffees.

07/08/2019

Ha salutato la Juventus per trasferirsi all'Everton, che per averlo ha sborsato 27,5 milioni di base più altri 2,5 di bonus. Moise Kean ha iniziato una nuova avventura in terra inglese e a due giorni dall'inizio della Premier League si è raccontato ai tifosi dei Toffees durante la conferenza stampa di presentazione.

Ho scelto l'Everton perché sono un grande fan della Premier e perché il club guarda avanti, proprio come faccio io. Questa squadra è come una famiglia, mi sto divertendo tantissimo in questi primi giorni. Tutti vogliono giocare per dimostrare il proprio valore. Sono qua per questo, darò il 100%

Sugli obiettivi stagionali:

Posso dire che segnerò sette gol, poi magari ne farò qualcuno di meno o qualcuno di più. Siamo un'ottima squadra e vogliamo puntare in alto

Su Cristiano Ronaldo:

Ho giocato con grandi attaccanti, ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo. Cercherò di portare qua ciò che ho imparato da lui

