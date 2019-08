Il Principe dice la sua sulla situazione dell'attaccante argentino.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 16:30 | aggiornato 07/08/2019 18:35

Anche Diego Milito dice la sua su Mauro Icardi, messo fuori rosa dall'Inter e in cerca da settimane di una nuova squadra. Ai microfoni di Fox Sports Radio, l'attuale direttore dell'area tecnica del Racing Avellaneda ha dichiarato:

Icardi è arrivato all'Inter quando me ne sono andato, mi fa male sentire che possa andar via in questo modo, senza essere preso in considerazione. Non è il modo giusto di separarsi. I giocatori importanti devono lasciarsi bene con i club, con rispetto. Questa è la cosa che mi preme di più. Lo ha detto l'Inter stessa che non rientra più nei piani del club, mi spiace molto perché conosco Mauro

Milito ha proseguito:

Per quanto mi riguarda, il maggior orgoglio è il rispetto che mi sono potuto guadagnare, poi vincere di più o di meno fa parte del calcio. Il rispetto avuto in tutta la carriera e in tutti i posti in cui ho giocato, è la cosa che mi riempie più di orgoglio, quindi pretendo sempre che i giocatori se ne vadano bene dai club

Poi su un suo eventuale ritorno in nerazzurro: