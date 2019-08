Il terzino nerazzurro è pronto al rinnovo con i nerazzurri.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 12:16 | aggiornato 07/08/2019 16:21

Rinnovo in arrivo. A breve Danilo D'Ambrosio prolungherà con l'Inter il suo contratto in scadenza nel 2021. Il terzino italiano ha già conquistato la fiducia di Antonio Conte, motivo per cui la società ha deciso di blindarlo.

Non posso dire niente ancora niente sul rinnovo - ha detto D'Ambrosio a Sky Sport -. Oggi è stata una giornata faticosa per gli allenamenti che abbiamo fatto. Conte è un grande allenatore. Sono contento per la stima che sto ricevendo, ma nessun contratto è stato ancora firmato, non posso aggiungere nulla

Così invece ha parlato il suo agente, Vincenzo Pisacane, dopo aver incontrato la dirigenza nerazzurra: