Della Serie D conosco veramente poco, ma un 65% deve essere guerra, vai a giocare in campi non belli, con un'atmosfera pesante. Ovviamente si deve avere un minimo di organizzazione, altrimenti è difficile vincere

Su come è nato l'amore per il Foggia:

Sono molto entusiasta di questa avventura, sappiamo che questa è una piazza molto calda, dove si vive il calcio 24 ore su 24. Sono felice, il direttore mi ha subito gasato e convinto a concludere subito le trattative. Di qui sono passati allenatori importanti come Zeman o De Zerbi. Devo solo lavorare, quello che ho fatto in carriera come calciatore lo voglio fare come allenatore. Anche se è la mia prima esperienza, sono molto felice

Volevo rigraziare il presidente e il direttore per questa opportunità. Ho smesso di giocare tre anni fa, poi ho iniziato a studiare. Voglio, anzi pretendo di fare l'allenatore. So che l'allenatore è una professione molto difficile. Gli scarpini li ho buttati nel cestino, ora ragiono come allenatore. Spero di essere felice, voglio aiutare il Foggia a raggiungere traguardi importanti

Inizia ufficialmente l'avventura di Amantino Mancini come nuovo allenatore del Foggia. In conferenza stampa il brasiliano si è presentato così ai suoi nuovi tifosi:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK