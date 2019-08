EA Sports accoglie finalmente le richieste di buona parte dell'utenza offline: è praticamente rivoluzione sulla modalità manageriale!

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 07/08/2019 19:09 | aggiornato 07/08/2019 21:14

FIFA 20 risponde finalmente affermativo a tutti quegli utenti che da tempo chiedevano profondi e radicali cambiamenti per la modalità Carriera. In un mondo ormai assuefatto dal multiplayer online e dall'ossessione per gli Esports, le features in locale restano ormai una nicchia per pochi appassionati, ma alquanto esigenti: baluardo del settore per quanto riguarda il titolo EA Sports resta senza dubbio la più classica delle modalità manageriali, che a partire dal prossimo anno vivrà finalmente un profondo restyling. Ad annunciare molte delle nuove funzioni è stata la stessa software house statunitense, attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

Novità sulla modalità Carriera di #FIFA20:

👨 👩 Personalizzazione allenatore

😊 😡 Gestione del morale

📈 📉 Potenziale dinamico dei giocatori

Scoprile tutte ➡ https://t.co/JWsYwagmOu pic.twitter.com/d1hHIyZSnP — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) August 7, 2019

Si parte in primis dalle questioni legate allo sviluppo dei calciatori, che vanteranno un Potenziale Dinamico migliorato utile per tutti quei giocatori che vorranno continuare la propria carriera sotto la guida di un allenatore ben preciso. Per quanto riguarda le contrattazioni legate al mercato, invece, basti sapere come sotto quel punto di vista siano state aggiunte nuove dinamiche utili a rendere ancor più realistiche le trattative. Il morale dei giocatori e il loro overall sarà influenzato dalle scelte che verranno sposate, con l'utente che potrà anche incontrare i media nel corso delle conferenze stampa. Ogni scelta, quindi, avrà un valore importantissimo.

Come per il già annunciato Volta Football, modalità che riporterà i nostalgici in clima FIFA Street, anche sulla modalità Carriera vi sarà ampio spazio per la personalizzazione a 360 gradi del proprio avatar, che - come notato dall'anteprima social di EA - potrà essere anche di sesso femminile. Ovivamente l'esperienza di gioco sarà totalmente immersiva anche grazie agli aggiornamenti dinamici, mentre l'interfaccia Live News Screenshoots offrirà degli highlights delle migliori partite giocate in Carriera. Ogni azione, ogni scelta, ogni affermazione avrà una conseguenza e un impatto diretto su morale e prestazioni della squadra, che saranno influenzate dal comportamento e dall'atteggiamento del proprio allenatore.

Zinedine Zidane, in foto, sarà l'uomo copertina della Ultimate Edition di FIFA 20.

FIFA 20: countdown in vista della data d'uscita

Manca sempre meno, intanto, al rilascio sul mercato di FIFA 20: il 27 settembre prossimo, infatti, il titolo EA Sports sbarcherà ufficialmente sugli scaffali, con gli abbonati EA Access che potranno però avere accesso al gioco già il 19 settembre. Anche quest'anno le edizioni disponibili saranno tre, con la Standard Edition, la Champions Edition e la Ultimate Edition che saranno acquistabili ai rispettivi prezzi di 66.99, 89.99 e 99.99 euro. Ultimate Edition che, come detto, avrà Zinedine Zidane come uomo copertina e che sarà però disponibile soltanto con acquisto digitale, quindi senza copia fisica.