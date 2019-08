L'anticipo del 23 agosto all'Arena Garibaldi aprirà la stagione. Nel primo turno Empoli-Juve Stabia, Perugia-Chievo e Pordenone-Frosinone. La regular season terminerà il 14 maggio.

07/08/2019

Compie 90 anni, ma l'edizione 2019/2020 sarà la numero 88 della storia. La Serie B 2019/2020 ha avviato ufficialmente il suo percorso da Ascoli Piceno, sede del sorteggio dei calendari. A fare gli onori di casa nel chiostro di San Francesco, insieme alle società e delle varie autorità, il presidente della Lega B Mauro Balata e il numero uno della Figc Gabriele Gravina.

La novità della Serie B 2019/2020 è rappresentata più di tutto dal numero di partecipanti: sono 20, come non succedeva dalla stagione 2002/2003. Non ci sono club che hanno vinto scudetti ai nastri di partenza, mentre ci sono sette squadre che non hanno mai conosciuto la Serie A nell'elenco delle partecipanti. Il campionato, che scenderà in campo anche a Pasquetta, lunedì 13 aprile, e durante le festività natalizie (21, 26 e 29 dicembre), vivrà quattro turni infrasettimanali - martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre 2019, martedì 3 marzo e martedì 21 aprile 2020 - e vedrà la regular season terminare giovedì 14 maggio.

La partita che avvierà ufficialmente la Serie B che verrà sarà Pisa-Benevento: venerdì 23 agosto all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani saranno di fronte una neopromossa, di ritorno nella categoria dopo due anni di assenza, e la squadra allenata da Pippo Inzaghi. Spiccano nel calendario della prima giornata anche il derby calabrese tra Crotone e Cosenza e Perugia-Chievo, mentre Giampiero Ventura tornerà in B affrontando il Pescara di Luciano Zauri, allenatore al debutto nel calcio dei "grandi". Le altre due retrocesse, Empoli e Frosinone, partiranno contro due neopromosse: Juve Stabia al Castellani per i toscani, trasferta a Pordenone per i ciociari.

Serie B, si riparte: la festa del Lecce promosso nella stagione 2018/2019

Calendario Serie B 2019/20

1^ giornata (24/08/19)

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo Verona

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno

2^ giornata (31/08/19)

Benevento-Cittadella

Chievo Verona-Empoli

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Ascoli

Juve Stabia-Pisa

Livorno-Perugia

Pescara-Pordenone

Spezia-Crotone

Trapani-Venezia

3^ giornata (14/09/19)

Ascoli-Livorno

Cittadella-Trapani

Cosenza-Pescara

Crotone-Empoli

Perugia-Juve Stabia

Pisa-Cremonese

Pordenone-Spezia

Salernitana-Benevento

Venezia-Chievo Verona

Virtus Entella-Frosinone

4^ giornata (21/09/19)

Benevento-Cosenza

Chievo Verona-Pisa

Cremonese-Crotone

Empoli-Cittadella

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Ascoli

Livorno-Pordenone

Pescara-Virtus Entella

Spezia-Perugia

Trapani-Salernitana

5^ giornata (24/09/19)

Ascoli-Spezia

Cittadella-Pescara

Cosenza-Livorno

Crotone-Juve Stabia

Perugia-Frosinone

Pisa-Empoli

Pordenone-Benevento

Salernitana-Chievo Verona

Trapani-Cremonese

Virtus Entella-Venezia

6^ giornata (28/09/19)

Benevento-Virtus Entella

Chievo Verona-Pordenone

Cremonese-Ascoli

Empoli-Perugia

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Cittadella

Livorno-Salernitana

Pescara-Crotone

Spezia-Trapani

Venezia-Pisa

7^ giornata (5/10/19)

Ascoli-Pescara

Cosenza-Venezia

Cremonese-Cittadella

Crotone-Virtus Entella

Livorno-Chievo Verona

Perugia-Pisa

Pordenone-Empoli

Salernitana-Frosinone

Spezia-Benevento

Trapani-Juve Stabia

8^ giornata (19/10/19)

Benevento-Perugia

Chievo Verona-Ascoli

Cittadella-Cosenza

Empoli-Cremonese

Frosinone-Livorno

Juve Stabia-Pordenone

Pescara-Spezia

Pisa-Crotone

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Trapani

9^ giornata (26/10/19)

Ascoli-Virtus Entella

Cosenza-Chievo Verona

Cremonese-Frosinone

Crotone-Venezia

Livorno-Pisa

Pescara-Benevento

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Perugia

Spezia-Juve Stabia

Trapani-Empoli

10^ giornata (29/10/19)

Benevento-Cremonese

Chievo Verona-Crotone

Cittadella-Livorno

Empoli-Spezia

Frosinone-Trapani

Juve Stabia-Pescara

Perugia-Ascoli

Pisa-Salernitana

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-Cosenza

11^ giornata (2/11/19)

Ascoli-Venezia

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Pordenone-Trapani

Salernitana-Virtus Entella

Spezia-Chievo Verona

12^ giornata (9/11/19)

Cremonese-Salernitana

Crotone-Ascoli

Empoli-Pescara

Frosinone-Chievo Verona

Juve Stabia-Benevento

Perugia-Cittadella

Pisa-Spezia

Trapani-Cosenza

Venezia-Livorno

Virtus Entella-Pordenone

13^ giornata (23/11/19)

Ascoli-Cosenza

Benevento-Crotone

Chievo Verona-Virtus Entella

Cittadella-Pisa

Empoli-Venezia

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pescara-Cremonese

Pordenone-Perugia

Spezia-Frosinone

14^ giornata (30/11/19)

Cosenza-Spezia

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Perugia-Pescara

Pisa-Pordenone

Salernitana-Ascoli

Trapani-Chievo Verona

Venezia-Benevento

Virtus Entella-Juve Stabia

15^ giornata (7/12/19)

Benevento-Trapani

Chievo Verona-Cremonese

Cittadella-Salernitana

Empoli-Ascoli

Juve Stabia-Frosinone

Perugia-Cosenza

Pescara-Venezia

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Crotone

Spezia-Livorno

16^ giornata (14/12/19)

Ascoli-Cittadella

Chievo Verona-Juve Stabia

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Perugia

Frosinone-Pescara

Livorno-Benevento

Salernitana-Crotone

Trapani-Pisa

Venezia-Spezia

Virtus Entella-Empoli

17^ giornata (21/12/19)

Benevento-Frosinone

Cittadella-Chievo Verona

Crotone-Livorno

Empoli-Salernitana

Juve Stabia-Venezia

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli

Spezia-Cremonese

18^ giornata (26/12/19)

Ascoli-Pisa

Chievo Verona-Benevento

Cosenza-Empoli

Cremonese-Juve Stabia

Frosinone-Crotone

Livorno-Pescara

Salernitana-Pordenone

Trapani-Perugia

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Spezia

19^ giornata (29/12/19)

Benevento-Ascoli

Cittadella-VirtusEntella

Crotone-Trapani

Empoli-Livorno

Juve Stabia-Cosenza

Perugia-Venezia

Pescara-Chievo Verona

Pisa-Frosinone

Pordenone-Cremonese

Spezia-Salernitana

20^ giornata (18/01/2020)

Benevento-Pisa

Chievo Verona-Perugia

Cosenza-Crotone

Cremonese-Venezia

Frosinone-Pordenone

Juve Stabia-Empoli

Livorno-Virtus Entella

Pescara-Salernitana

Spezia-Cittadella

Trapani-Ascoli

21^ giornata (25/01/2020)

Ascoli-Frosinone

Cittadella-Benevento

Crotone-Spezia

Empoli-Chievo

Perugia-Livorno

Pisa-Juve Stabia

Pordenone-Pescara

Salernitana-Cosenza

Venezia-Trapani

Virtus Entella-Cremonese

22^ giornata (01/02/2020)

Benevento-Salernitana

Chievo-Venezia

Empoli-Crotone

Juve Stabia-Perugia

Livorno-Ascoli

Pescara-Cosenza

Spezia-Pordenone

Trapani-Cittadella

23^ giornata (08/02/2020)

Ascoli-Juve Stabia

Cittadella-Empoli

Crotone-Cremonese

Cosenza-Benevento

Pisa-Chievo

Pordenone-Livorno

Perugia-Spezia

Salernitana-Trapani

Venezia-Frosinone

Virtus Entella-Pescara

24^ giornata (15/02/2020)

Benevento-Pordenone

Chievo Verona-Salernitana

Cremonese-Trapani

Empoli-Pisa

Frosinone-Perugia

Juve Stabia-Crotone

Livorno-Cosenza

Pescara-Cittadella

Spezia-Ascoli

Venezia-Virtus Entella

25^ giornata (22/02/2020)

Ascoli-Cremonese

Cittadella-Juve Stabia

Cosenza-Frosinone

Crotone-Pescara

Perugia-Empoli

Pisa-Venezia

Pordenone-Chievo Verona

Salernitana-Livorno

Trapani-Spezia

Virtus Entella-Benevento

26^ giornata (29/02/2020)

Benevento-Spezia

Chievo Verona-Livorno

Cittadella-Cremonese

Empoli-Pordenone

Frosinone-Salernitana

Juve Stabia-Trapani

Pescara-Ascoli

Pisa-Perugia

Venezia-Cosenza

Virtus Entella-Crotone

27^ giornata (03/03/2020)

Ascoli-Chievo Verona

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Empoli

Crotone-Pisa

Livorno-Frosinone

Perugia-Benevento

Pordenone-Juve Stabia

Salernitana-Venezia

Spezia-Pescara

Trapani-Virtus Entella

28^ giornata (07/03/2020)

Benevento-Pescara

Chievo Verona-Cosenza

Cittadella-Pordenone

Empoli-Trapani

Frosinone-Cremonese

Juve Stabia-Spezia

Perugia-Salernitana

Pisa-Livorno

Venezia-Crotone

Virtus Entella-Ascoli

29^ giornata (14/03/2020)

Ascoli-Perugia

Cosenza-Virtus Entella

Cremonese-Benevento

Crotone-Chievo Verona

Livorno-Cittadella

Pescara-Juve Stabia

Pordenone-Venezia

Salernitana-Pisa

Spezia-Empoli

Trapani-Frosinone

30^ giornata (21/03/2020)

Chievo Verona-Spezia

Cremonese-Cosenza

Empoli-Benevento

Frosinone-Cittadella

Juve Stabia-Livorno

Perugia-Crotone

Pisa-Pescara

Trapani-Pordenone

Venezia-Ascoli

Virtus Entella-Salernitana

31^ giornata (04/04/2020)

Ascoli-Crotone

Benevento-Juve Stabia

Chievo Verona-Frosinone

Cosenza-Trapani

Livorno-Venezia

Pescara-Empoli

Pordenone-Virtus Entella

Salernitana-Cremonese

Spezia-Pisa

32^ giornata (13/04/2020)

Cremonese-Pescara

Cosenza-Ascoli

Crotone-Benevento

Frosinone-Spezia

Perugia-Pordenone

Pisa-Cittadella

Salernitana-Juve Stabia

Trapani-Livorno

Venezia-Empoli

Virtus Entella-Chievo Verona

33^ giornata (18/04/2020)

Ascoli-Salernitana

Benevento-Venezia

Cittadella-Crotone

Chievo Verona-Trapani

Empoli-Frosinone

Juve Stabia-Virtus Entella

Livorno-Cremonese

Pescara-Perugia

Pordenone-Pisa

Spezia-Cosenza

34^ giornata (21/04/2020)

Ascoli-Empoli

Cremonese-Chievo Verona

Cosenza-Perugia

Crotone-Pordenone

Frosinone-Juve Stabia

Livorno-Spezia

Salernitana-Cittadella

Trapani-Benevento

Venezia-Pescara

Virtus Entella-Pisa

35^ giornata (25/04/2020)

Benevento-Livorno

Cittadella-Ascoli

Crotone-Salernitana

Empoli-Virtus Entella

Juve Stabia-Chievo Verona

Perugia-Cremonese

Pescara-Frosinone

Pisa-Trapani

Pordenone-Cosenza

Spezia-Venezia

36^ giornata (02/05/2020)

Ascoli-Pordenone

Chievo Verona-Cittadella

Cremonese-Spezia

Frosinone-Benevento

Livorno-Crotone

Salernitana-Empoli

37^ giornata (09/05/2020)

Benevento-Chievo Verona

Cittadella-Venezia

Crotone-Frosinone

Empoli-Cosenza

Juve Stabia-Cremonese

Perugia-Trapani

Pescara-Livorno

Pisa-Ascoli

Pordenone-Salernitana

Spezia-Virtus Entella

38^ giornata (14/05/2020)