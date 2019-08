Il centrocampista belga sta per lasciare la Serie A e volare in Premier League: a breve sarà uffficialmente un giocatore delle Foxes.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 09:30 | aggiornato 07/08/2019 09:35

Dennis Praet cambia maglia. Il centrocampista belga classe 1994, 2 gol e 3 assist in 37 presenze nell'ultima stagione con la Sampdoria, sta per diventare un nuovo giocatore del Leicester. Come riportato da Sky Sport, il 25enne sarà pagato circa 20 milioni di euro.

Interessava anche al Milan, ma alla fine ad avere la meglio è stato il club inglese. Che dopo aver venduto Maguire al Manchester United per oltre 90 milioni di euro, si è riversato sul mercato (in Inghilterra chiude l'8 agosto) alla ricerca di rinforzi.

S'appresta così a terminare l'avventura di Praet in Italia, dove in tre stagioni con i blucerchiati ha messo insieme 98 partite in Serie A e 4 reti. Ora la squadra genovese avrà in cassa soldi freschi per regalare al tecnico Eusebio Di Francesco le pedine mancanti.