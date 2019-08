Il classe 1987 riparte della Serie B e sceglie la Salernitana del suo mentore Ventura.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 16:37 | aggiornato 07/08/2019 16:42

Alessio Cerci riparte dalla Serie B. Dopo l'esperienza in Turchia con l'Ankaragücü, finita malissimo a causa di un contenzioso col club per il mancato pagamento di alcuni stipendi, l'esterno italiano classe 1987 ha deciso di firmare per la Salernitana.

In Campania ritroverà Giampiero Ventura, tecnico che lo ha valorizzato ai tempi del Torino in coppia con Ciro Immobile. In due stagioni con la maglia granata, dal 2012 al 2014, collezionò infatti 73 presenze e ben 21 gol tra tutte le competizioni, prima di trasferirsi all'Atletico Madrid dove andò tutt'altro che bene.

Adesso il 32enne di Velletri vuole rilanciarsi e aiutare la Salernitana a conquistare la promozione in Serie A. Non sarà semplice, ma con Ventura in panchina ha dimostrato di saper fare la differenza.