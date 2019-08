Ferrero a Palermo: "Non sono qui per speculare, voglio la D"

Ferrero a Palermo: "Non sono qui per speculare, voglio la D"

Sono molto - ha esordito a gianlucadimarzio.com - emozionato. Vedere il Palermo in Serie D è una cosa strana, ma bisogna sempre ripartire. Darò il massimo per riportare questa città dove merita

Classe 1981, a 37 anni Santana ha deciso di tornare nella squadra in cui ha già militato nel 2002/2003 e poi dal 2004 al 2006. I nuovi proprietari del Palermo, Dario Mirri e Tony Di Piazza, hanno puntato su di lui come primo acquisto per la prossima stagione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK