Il presidente Aurelio De Laurentiis pagherà la clausola di rescissione prevista dal contratto del messicano. Raggiunto l'accordo con il giocatore per l'ingaggio.

di Franco Borghese - 07/08/2019 10:46 | aggiornato 07/08/2019 10:51

Vicinissimo. Al punto che nelle prossime ore potrebbe già essere ufficializzato. Il Napoli sta ultimando la trattativa di calciomercato per Hirving Lozano, esterno d'attacco messicano in forza al PSV Eindhoven. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis è in contatto da circa due mesi con Mino Raiola, procuratore del giocatore. Ora l'accordo è stato trovato. Sia per quel che riguarda l'ingaggio che per quel che riguarda i diritti di immagine (discorso sempre complicato in casa Napoli).

Con il PSV, invece, al Napoli non serve un accordo: il club olandese infatti non accetta di fare sconti sulla clausola di rescissione (42 milioni di euro cash). Secondo quanto riferito in Messico da Marca Claro, l'esterno dovrebbe firmare un contratto di cinque anni da circa 4 milioni di euro netti all'anno (quindi 8 lordi). Lozano non sarà però l'unico colpo di questa seconda fase del calciomercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis vorrebbe infatti provare a chiudere anche un'altra trattativa.

Lozano si è messo in mostra durante i Mondiali 2018, quando segnò anche il gol decisivo nella partita d'esordio contro la Germania che era campione in carica. Ancelotti lo aveva notato già all'epoca, poi il messicano si è confermato su grandi livelli pure nell'ultima stagione. Il tecnico del Napoli ha ammesso di essere intrigato dal giocatore:

L'ho visto dal vivo durante i Mondiali del 2018, quando facevo il commentatore per la TV messicana. All'epoca mi fece una buona impressione, poi però non l'ho più visto giocare dal vivo

Lozano è l'obiettivo principale del calciomercato del Napoli

Calciomercato, il Napoli pensa anche a Everton

Il Napoli però non si concentra solo su Lozano. Benché la trattativa di calciomercato sia molto ben avviata il club partenopeo si è mosso per non restare scoperto nel caso in cui le cose per l'esterno messicano non dovessero andare bene. Nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio per Everton del Gremio. Il 23enne viene valutato fra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il giocatore brasiliano può giocare sia a destra che a sinistra, ma se la cava anche come trequartista classico in un 4-2-3-1. In questa stagione (in Brasile è cominciata a fine aprile) ha segnato 7 gol in 18 partite di fra campionato e Copa Libertadores. Il suo profilo, per quanto interessante, verrà però scartato nel momento in cui si dovesse chiudere la trattativa di calciomercato per Lozano. E il messicano ormai è davvero molto vicino. Al punto che già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità.