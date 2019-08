I Gunners vogliono il difensore bianconero dopo l'addio di Koscielny e il "no" del Lipsia per Upamecano.

9 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 11:48 | aggiornato 07/08/2019 11:53

Non solo Paulo Dybala. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è a Londra per trattare anche la cessione di Daniele Rugani. Come riporta Tuttosport, il difensore classe 1994 è vicinissimo all'Arsenal che ha offerto circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. L'operazione viaggia spedita verso la conclusione, ma bisogna accelerare i tempi visto che in Inghilterra il mercato chiuderà domani alle ore 18.

Il giocatore avrebbe già trovato l'accordo con i Gunners, che sono alla disperata ricerca di un difensore dopo l'addio di Koscielny (finito al Bordeaux) e il "no" ricevuto dal Lipsia per il classe '98 Dayot Upamecano, per cui i tedeschi hanno rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro pretendendone di più.

Alla corte di Unai Emery è arrivato il 2001 Saliba, che però resterà al Saint-Etienne a farsi le ossa per un'altra stagione. Il tecnico spagnolo potrà invece abbracciare subito Rugani, che dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo visto che i bianconeri hanno rifiutato la formula del prestito con diritto di riscatto.