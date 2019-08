Contatti in corso tra bianconeri e monegaschi per il portiere italiano: si può chiudere a breve.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 11:15 | aggiornato 07/08/2019 11:20

Sembrava ormai un giocatore del Benfica, ma Mattia Perin non ha superato le visite mediche. E così il portiere classe 1992 è tornato momentaneamente alla Juventus in attesa di trovare una nuova squadra. In bianconero, infatti, il ruolo di secondo gli è stato "scippato" da Gigi Buffon, che ha rimesso piede in Serie A dopo una stagione trascorsa al PSG.

E proprio in Francia potrebbe finire Perin. Nelle ultime ore si registrano contatti intensi tra la Juve e il Monaco che stanno lavorando al trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'operazione potrebbe chiudersi a breve.

Se arrivasse la fumata bianca, l'ex Genoa lascerebbe la Vecchia Signora dopo una stagione in cui ha collezionato appena 9 presenze. Un bottino tutt'altro che soddisfacente per un portiere con le sue qualità. In Ligue 1 potrebbe avere l'occasione di rialzarsi e conquistarsi un posto a Euro 2020 nella Nazionale di Roberto Mancini.