Domani sarà il giorno di Romelu Lukaku, che arriverà a Milano e sosterrà le visite mediche prima di legarsi ufficialmente all'Inter. Oggi intanto i nerazzurri hanno ufficializzato un'operazione in uscita. George Puscas è infatti passato a titolo definitivo al Reading, club che milita in Championship.

L'operazione, conclusasi positivamente anche grazie al lavoro degli intermediari Crescenzo Cecere e Catalin Sarmasan, è andata in porto per circa 8 milioni di sterline, ovvero quasi 9 milioni di euro. Su Puscas c'era anche il Birmingham, ma alla fine l'ha spuntata il club allenato da José Manuel Gomes.

Non si tratta del primo acquisto fatto dal Reading che arriva dalla Serie A. Il club inglese ha appena preso anche Rafael Cabral, ex portiere della Sampdoria.

✍️ #ReadingFC can confirm the signing of Romanian international George Pușcaș on a five-year deal from @Inter#ByGeorge