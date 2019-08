I nerazzurri hanno soddisfatto le richieste dei Red Devils arrivando a offrire 83 milioni di euro pagabili in due anni (bonus compresi). Il belga firmerà fino al 2024 a 8 milioni a stagione.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 15:58 | aggiornato 07/08/2019 20:30

Sorpasso effettuato e traguardo quasi raggiunto. L'Inter ha battuto la Juventus nella corsa a Romelu Lukaku. Lo riporta Open, il portale fondato dal giornalista Enrico Mentana, grande tifoso nerazzurro. Il Manchester United ha accettato l'offerta di 83 milioni di euro, pagabili in due anni (65 di parte di fissa, il resto bonus), ponendo fine a un'estenuante telenevola di calciomercato.

Il centravanti belga, che ha appena ricevuto 400 mila sterline di multa dai Red Devils per non essersi presentato a Carrington e aver saltato gli ultimi due allenamenti (è rimasto in Belgio ad allenarsi con l'Anderlecht), arriverà domani in Italia per sostenere le visite mediche e firmare un contratto di cinque anni (fino al 2024) a circa 8 milioni di euro a stagione.

Antonio Conte s'appresta così ad abbracciare il suo centravanti titolare, richiesto a inizio estate e cercato anche ai tempi in cui era manager del Chelsea (quando passò dall'Everton allo United per 90 milioni). Tra l'altro in Italia il classe 1993 troverà il fratello Jordan, terzino di proprietà della Lazio. Un motivo in più per raggiungere l'Italia il prima possibile.