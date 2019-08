I nerazzurri sono decisi a chiudere l'operazione in tempi brevi: l'agente dell'attaccante sta volando verso Londra per parlare col Manchester United.

di Redazione Fox Sports - 07/08/2019 12:55 | aggiornato 07/08/2019 13:02

Ennesimo ribaltone nella corsa a Romelu Lukaku. Solo pochi giorni fa l'attaccante belga sembrava a un passo dalla Juventus, con Paulo Dybala pronto a lasciare Torino per volare a Manchester sponda United. Poi il trasferimento della Joya è saltato e di conseguenza anche l'ex Everton ha visto momentaneamente sfumare il suo approdo in Italia.

Ma mentre lui si allena con l'Anderlecht e non torna a Carrington, centro sportivo dello United, l'Inter accelera nuovamente per regalare ad Antonio Conte il tanto agognato numero 9. Come riportato da Sky Sport, l'agente del giocatore Federico Pastorello sta raggiungendo Londra per parlare con i Red Devils e capire per quale cifra possa essere ceduto con certezza il suo assistito.

Decisiva ai fini della trattativa sarà anche la parola di Zhang, che dirà se e di quanto potrà essere migliorata l'offerta iniziale dell'Inter di 60 milioni di euro più bonus. L'operazione potrebbe andare in porto anche dopo l'8 agosto, giorno in cui chiuderà il mercato in entrata in Inghilterra (saranno infatti possibili affari in uscita). Per rimpiazzare Lukaku, lo United potrebbe prendere lo svincolato Llorente.