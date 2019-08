Calciomercato, il Psg torna su Donnarumma

Secondo l'Equipe è pronta un'offerta che sarà presentata dai parigini al club rossonero: il portiere viene valutato 50 milioni.

07/08/2019

La notizia arriva dalla Francia, direttamente da L'Equipe: la trattativa di calciomercato tra il Psg e il Milan per Gianluigi Donnarumma, molto calda all'inizio di questa sessione estiva, si è riaperta prepotentemente negli ultimi giorni. Dopo la partenza a titolo definitivo di Kevin Trapp (ora tutto dell'Eintracht Francoforte), Leonardo si sarebbe messo in testa di concludere un intervento in entrata per mantenere alti gli standard tra i pali.

E non è certo un mistero che il dirigente brasiliano sia un grandissimo estimatore del giovane portiere rossonero (compirà 21 anni a febbraio), che a sua volta sarebbe ben felice di trasferirsi già da questa stagione in una squadra che possa garantirgli la partecipazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato dall'illustre e prestigioso quotidiano francese, già nelle prossime ore dovrebbe essere presentata al club rossonero un'offerta per l'estremo difensore, valutato 50 milioni di euro: una cifra che farebbe decisamente molto comodo alle casse del Milan per poter poi finanziare le operazioni in entrata, con un particolare sguardo ovviamente a Correa dell'Atletico Madrid.

C'è però un "piccolo problema" da non trascurare in questa potenziale operazione di calciomercato, ossia la posizione esposta pubblicamente da Tuchel subito dopo l'addio di Buffon. Il tecnico tedesco, sostanzialmente, aveva richiesto alla società di non avere due portieri titolari in organico, per evitare i problemi di alternanza con i quali si era dovuto confrontare nell'ultima stagione.

Chiaramente l'eventuale sostituzione di un "Gigi" italiano con un altro, non aiuterebbe in tal senso. Anzi, paradossalmente il nuovo concorrente di Areola sarebbe ancora più affamato e agguerrito rispetto al suo predecessore.

Leonardo però sembra determinato a chiudere prima possibile questo acquisto, un investimento per il futuro, che garantirebbe ai parigini un potenziale titolare da qui ai prossimi anni. Se le indiscrezioni dell'Equipe dovessero essere confermate, chissà però cosa ne penseranno Areola e Tuchel.