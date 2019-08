Ultima puntata di SmackDown prima del The Biggest Event of the Summer: ancora irrisolto il mistero dell'aggressore di Roman Reigns.

06/08/2019

La scorsa settimana, Shane McMahon è stato assente da SmackDown su consiglio del suo life coach. "The Best in The World" ha spiegato però di essersi ripreso e aver trovato la pace interiore in vista della sua battaglia con Kevin Owens a WWE SummerSlam (che vi racconteremo in diretta scritta nella notte tra domenica e lunedì live da Toronto).

Tuttavia, nella puntata di SmackDown di questo 6 agosto 2019, potrebbe essere riportato con i piedi per terra. Kevin Owens ha infatti invitato McMahon a essere suo ospite nel "The Kevin Owens Show", ad appena cinque notti dal loro scontro a The Biggest Event of The Summer.

Cosa accadrà tra i due rivali che si affronteranno a Summerslam lo potrete scoprire qui, nella rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, WWE-ek SmackDown. All'interno vi racconteremo anche la WWE News anticipata dalla World Wrestling Entertainment sul suo sito ufficiale, cioè che il campione WWE Kofi Kingston risponderà a Randy Orton in un'intervista.

WWE SmackDown 6 agosto 2019

E ancora, grande attenzione sarà data ovviamente a ciò che sta vivendo Roman Reigns nell'ultima settimana: dopo l'incidente di 7 giorni fa a SmackDown, in cui gli è crollata addosso un'impalcatura, e il tentativo di investirlo andato in scena ieri a Raw, da parte di una macchina ignota, appare abbastanza chiaro che questi episodi non siano accidentali.

Chi sarà il misterioso aggressore del Big Dog si potrà forse scoprire nella puntata che vi racconteremo qui, con WWE News e Highlights dello show dalla Little Caesars Arena di Detroit, MI.

Confronto tesissimo tra Trish Stratus e Charlotte Flair

The Queen riceve una grande dose di Stratusfaction quando la WWE Hall of Famer si prende un vantaggio fisico in vista della sfida a SummerSlam.

Dolph Ziggler vs Ali

Quattro giorni prima di salire sul ring per combattere Goldberg, The Showoff ironizza sull'iconico ingresso del WWE Hall of Famer. Dopo che Dolph Ziggler ha messo ko Rey Mysterio per inviare un messaggio a Goldberg, Ali sfida lo Showoff.

Intervista esclusiva a Roman Reigns

The Big Dog reagisce alla sua intensa settimana e giura di trovare l'autore degli attacchi atroci contro di lui.

Natalya vs Ember Moon

Un'intensa Natalya sembra dimostrare grandissima concentrazione in vista del suo match con in palio la Raw Women Championship con Becky Lynch a SummerSlam.

Shane McMahon a The Kevin Owens Show

Durante un intenso episodio di "The Kevin Owens Show", The Best in The World ed Elias brutalizzano KO in vista della loro sfida a SummerSlam.

Aleister Black vs Sami Zayn

The Dark Destroyer risponde alla sfida di Sami Zayn un po' prima del previsto...

Shelton Benjamin competerà per il 24/7 Championship

Shelton Benjamin ha poche parole quando gli viene posta una domanda sulla 24/7 Championship.

Bray Wyatt ha un avvertimento per Finn Bálor

Come il suo amico Huskus The Pig Boy, Bray Wyatt pensa che Finn Bálor stia usando il suo coraggio per mascherare qualcosa in vista dello scontro tra The Extraordinary Man e The Fiend a SummerSlam.

Kofi Kingston risponde a Randy Orton

Il campione WWE è in attesa di vendetta quando affronta Randy Orton a SummerSlam.

Big E e Xavier Woods vs Daniel Bryan e Rowan

I campioni di coppia di SmackDown, Xavier Woods e Big E, affrontano Daniel Bryan e Rowan nel main event.

Buddy Murphy rivela a Roman Reigns il nome dell'aggressore

Roman Reigns affronta Buddy Murphy a proposito dei recenti attacchi contro di lui e, dopo un po' di persuasione, ottiene informazioni scioccanti sull'identità del suo aggressore.