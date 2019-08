Ancora una volta - recita il comunicato ufficiale - il club guarda avanti e vuole essere una guida nell'innovazione applicata al calcio. La divisa è infatti un mix perfetto fra massime prestazioni, design all'avanguardia e alta tecnologia: dall'utilizzo del sistema climalite che permette di assorbire al meglio il sudore, al materiale con cui è realizzata, interamente in poliestere riciclato, che permette di diminuire lo spreco di risorse e ad abbattere le emissioni. Uno sguardo all’ambiente e un'attenzione particolare all’innovazione, quindi, senza mai dimenticare la voglia di guidare il cambiamento, anche da un punto di vista estetico. La terza maglia Juventus 2019/20, infatti, è una moderna interpretazione di una palette cromatica classica, con un dominante “Unity Blue” che fa da base per un inatteso contrasto creato dai dettagli argento e dalla grafica all-over, impressa fino al colletto e alle maniche. Completano il tutto gli orli aderenti delle maniche e il girocollo bordato d’argento

