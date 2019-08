Il brasiliano torna al Milan con cui ha giocato dal 2000 al 2010 vincendo ogni cosa.

di Redazione Fox Sports - 06/08/2019 00:50 | aggiornato 06/08/2019 09:56

Un ritorno, l'ennesimo di questa estate in casa Milan. Nelson Dida è di nuovo rossonero. No, il brasiliano non indosserà di nuovo i guanti come fatto dal 2000 al 2010, periodo in cui vinse ogni cosa col Diavolo (2 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Coppa Italia, 1 campionato e 1 Supercoppa italiana) collezionando 302 presenze.

Ormai si è ritirato, ora pensa a formare i portieri di domani. Farà proprio questo a Milanello, ricoprendo il ruolo di preparatore dei portieri della formazione Under 17. L'annuncio è stato dato sui canali ufficiali del club da parte di Paolo Maldini e Zvonimir Boban.