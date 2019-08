Il centrocampista è tornato sulla scelta di giocare per il Boca Juniors.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/08/2019 08:16 | aggiornato 06/08/2019 08:21

Il 13 agosto. Questa la data in cui Daniele De Rossi dovrebbe esordire con la maglia del Boca Juniors, nel match in programma a La Plata contro l'Almagro valido per la Coppa d'Argentina.

Se non dovesse partire titolare, il centrocampista 36enne verrà sganciato nella ripresa e poi con ogni probabilità si vedrà dal 1' domenica 18 agosto a La Bombonera contro l'Aldovisi.

-¿Por qué te decidiste por #Boca?

-"¿Y por qué no?"



📹 Un anticipo de la primera entrevista a Daniele De Rossi, que este martes llegará en exclusiva en el Newsletter de los socios de #Boca. pic.twitter.com/cjkzHanMAH — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 5, 2019

Intanto l'ex capitano della Roma è tornato a spiegare la scelta di giocare a Buenos Aires. Lo ha fatto ai canali social ufficiali del club argentino: