Gli Spurs provano l'assalto in extremis alla Joya: i bianconeri soddisfatti dell'offerta, ora si cerca l'intesa col giocatore.

2 condivisioni

di Daniele Minuti - 06/08/2019 20:53 | aggiornato 06/08/2019 20:58

Lo scambio Lukaku-Dybala fra Juventus e Manchester United è ormai definitivamente saltato ma anche se la trattativa (che era già in stato molto avanzato) non andrà in porto, le possibilità di permanenza del giocatore argentino fra le fila dei bianconeri in questa sessione di calciomercato sembrano comunque molto poche.

In queste ore si era diffusa la voce secondo cui il Paris Saint-Germain fosse interessato alla Joya e fosse pronto a un'offerta da 60 milioni di euro per il numero 10 dei campioni d'Italia. Ora invece la prossima destinazione dell'ex Palermo sembra essere un altro club inglese.

Su Dybala infatti è piombato il Tottenham che sta cercando con grande attenzione un ultimo colpo prima della chiusura della finestra di calciomercato per le squadre di Premier League. E il nuovo obiettivo dei londinesi è proprio il classe '93.

Il Tottenham vuole Dybala

Il Tottenham piomba su Paulo Dybala: offerta da 70 milioni di euro per la Joya

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che spiega come i contatti fra il Tottenham e la Juventus siano già a buon punto con una bozza di accordo già raggiunto sulla valutazione del cartellino di Dybala: gli Spurs hanno messo sul piatto 70 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dalla dirigenza bianconera.

Adesso però c'è da capire quale sarà la volontà del giocatore, che pochi giorni fa ha rifiutato il Manchester United e dovrebbe dire di sì agli Spurs entro poche ore data la deadline fissata per le ore 18:00 (italiane) di giovedì.

La possibilità di giocare la Champions League è sicuramente allettante e il Tottenham ora spinge per raggiungere un'intesa con l'agente dell'argentino Antun. Se i londinesi accontenteranno le richieste di ingaggio della Joya (ormai consapevole di non essere considerato al centro del progetto di Sarri) la trattativa potrebbe andare in porto e chiudersi entro pochissimo tempo.