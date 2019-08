I francesi hanno formulato la prima offerta per l'attaccante argentino: la Juventus valuta la Joya 90 milioni, ma il mercato in Francia chiude il 2 settembre. Non sono esclusi rilanci.

di Luca Guerra - 06/08/2019 07:44

E se il viaggio di calciomercato di Paulo Dybala, bruscamente interrotto, in direzione Manchester dovesse vivere una tappa intermedia a Parigi? La voce rimbalza dalla Francia e a riportarla è Canal Plus. Il PSG sarebbe pronto a fare sul serio per l'attaccante della Juventus e avrebbe addirittura già formulato un'offerta ufficiale per portare in Ligue 1 la Joya.

Frenata la trattativa con il Manchester United, allora, la Juventus potrebbe aver trovato un altro offerente disposto a investire sul cartellino di Dybala, a Torino dal 2015 e mai così vicino a cambiare aria come in questo momento. La prima proposta recapitata sul tavolo della società bianconera dal club dello sceicco Al-Khelaifi, però, non sarebbe sufficiente per la valutazione assegnata all'attaccante argentino.

Secondo quanto riportato in Francia, infatti, il PSG avrebbe offerto alla Juventus 60 milioni di euro. Una cifra insufficiente rispetto alla somma che i bianconeri chiederebbero per privarsi di Dybala, arrivato alla Juventus quattro anni fa dal Palermo per 32 milioni più 8 di possibili bonus e autore sin qui di 78 reti in 182 partite ufficiali giocate con il club torinese. La valutazione assegnata all'attaccante di Laguna Larga, infatti, sarebbe vicina ai 90 milioni.

Calciomercato Juventus, Dybala bacia coppa scudetto 2018/2019: sarà l'ultima con i bianconeri?

Calciomercato Juventus, la strana estate di Dybala: ora c'è il PSG

La distanza tra la richiesta e l'offerta, allora, sarebbe pari a 30 milioni di euro. Cifra considerevole anche per un club come quello parigino, che gode di risorse ingenti e che oggi deve far fronte alla questione Neymar. L'idea di portare Dybala in Francia, infatti, potrebbe essere legata al destino dell'asso brasiliano. La permanenza di O Ney non è semplice da ipotizzare e questo ha spinto il direttore sportivo Leonardo a tentare un primo approccio ufficiale con i bianconeri. L'argentino potrebbe completare il tridente con Mbappé e Cavani e le date di scadenza delle trattative in Ligue 1, dove la sessione estiva finisce il 2 settembre alla pari dell'Italia, lascia pensare che non vadano esclusi a priori nuovi rilanci da parte del PSG.

Dybala e la Juventus, 182 presenze e 78 reti insieme

Dopo essere stato accostato a Inter e Manchester United nel corso della sessione estiva di calciomercato, per Dybala è tempo di assistere al corteggiamento del PSG. La sua estate era iniziata con l'investitura di Maurizio Sarri ("Costruiremo la squadra intorno ai nostri talenti, CR7 e Paulo lo sono") ed è proseguita con il bagno di folla alle visite mediche a Torino del 5 agosto. Il suo futuro a Torino, però, resta tutto da decifrare.