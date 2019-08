Jorge Antun, uno dei rappresentati della Joya, avrebbe chiesto una commissione di 16 milioni di euro per trattare i diritti d'immagine del suo assistito.

di Redazione Fox Sports - 06/08/2019 13:50 | aggiornato 06/08/2019 13:55

Un dietrofont improvviso su cui ha fatto luce il Daily Mail. Perché il trasferimento di Paulo Dybala dalla Juventus al Manchester United è saltato a un passo dalla conclusione? Perché Jorge Antun, uno dei rappresentanti della Joya volato in Inghilterra per chiudere l'operazione, avrebbe chiesto una commissione di circa 15 milioni di sterline (poco più di 16 milioni di euro) per trattare i diritti d'immagine dell'argentino.

E lo avrebbe fatto senza aver ottenuto prima un'autorizzazione da parte della società che detiene i diritti d'immagine dell'ex Palermo. Ecco il motivo per cui i Red Devils avrebbero deciso di abbandonare il tavolo delle trattative facendo sfumare di conseguenza il passaggio di Romelu Lukaku in bianconero. Un ostacolo, questo dei diritti di immagine, che starebbe creando difficoltà a Dybala anche con altri club come il PSG, che nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni per acquistarlo.