L'argentino ha ignorato il francese durante il Trofeo Gamper giocato dai blaugrana contro l'Arsenal.

di Redazione Fox Sports - 06/08/2019 06:59 | aggiornato 06/08/2019 09:44

A vederli sembrano tutt'altro che in buoni rapporti. E in Spagna lo hanno subito notato, ricordando cosa si diceva su di loro poche settimane fa. Il rapporto tra Lionel Messi e Antoine Griezmann non pare decollato, anzi. Basti vedere le immagini risalenti al Trofeo Gamper giocato nel weekend e vinto dal Barcellona al Camp Nou grazie al 2-1 inflitto all'Arsenal (vantaggio dei Gunners con Aubameyang al 36', autogol di Maitland-Niles al 69' e rete di Suarez al 90').

Il francese è stato schierato titolare da Valverde e sostituito nel secondo tempo. Una volta richiamato in panchina, ha dato la mano a tutti i suoi compagni ma è stato ignorato dal fuoriclasse argentino. Non solo, le telecamere hanno poi continuato a riprendere i due che non si scambiavano neanche una parola.

Scene, queste, che riportano alla mente le indiscrezioni secondo cui Messi non voleva Griezmann al Barcellona a causa del suo "no" ai catalani di un anno fa. All'ex Atletico era stata fatta anche una domanda in conferenza su questo argomento: