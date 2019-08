Il messaggio si riferisce alla posizione del gruppo di tifosi denominato Landscrona nei confronti dei calciatori di colore, definiti "non affini allo spirito dello Zenit". Un bruttissimo episodio che di certo non apre positivamente l'esperienza di Malcom in Russia.

