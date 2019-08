Si è messo in luce per il look stravagante (a dir poco) con il quale si è presentato alle visite mediche. Ma Ismaël Bennacer si era fatto notare anche prima, per ben altri motivi. Sono quelli che hanno spinto il Milan a investire su di lui 16 milioni di euro (più 2 di bonus), superando la concorrenza di Lione e Borussia Dortmund.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK