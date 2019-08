Blaugrana e parigini potrebbero trovare l'accordo "rimandando" il pagamento all'estate del 2020: la trattativa può andare in porto.

04/08/2019

Che Neymar voglia lasciare il Paris Saint-Germain è ormai noto, il problema è trovare qualcuno che possa accontentare le richieste dei campioni di Francia. E in questo momento, una pazza idea di calciomercato è venuta alla dirigenza del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sport, i catalani vogliono riportare in Spagna il giocatore brasiliano con la formula del prestito secco: questa modalità permetterebbe al PSG di risparmiare l'ingaggio monstre del numero 10 e al Barça di "rimandare" l'eventuale pagamento nel 2020 dopo le tante spese di questa sessione di calciomercato. I francesi otterrebbero come indennizzo il cartellino di Rakitic, unica contropartita tecnica gradita a Tuchel: l'operazione è imbastita e potrebbe davvero andare in porto.

Questa soluzione rappresenterebbe una vittoria per Neymar, da tempo impuntatosi per tornare nella squadra che lasciò proprio per approdare al PSG due stagioni fa. E il Barcellona sembra aver trovato il modo per chiudere il cerchio e completare un attacco stellare a cui si è aggiunto anche Griezmann.