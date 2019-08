Segui in diretta Live il GP di Brno: Marc Marquez parte ancora una volta da favorito dopo la strepitosa pole, ma sull'asciutto Andrea Dovizioso può puntare alla vittoria.

di Luigi Ciamburro - 04/08/2019 13:39 | aggiornato 04/08/2019 14:25

14:24 - Partenza fissata alle 14:40

14: 15 - Si attende che la prima e la terza curva si asciughino completamente per questioni di sicurezza. Jack Miller si dice contrario a questa decisione, favorevoli Honda e Ducati.

14:10 - La distanza di gara passa da 21 a 20 giri. Si resta in attesa che la pista sia asciutta a tal punto da garantire maggior sicurezza con le slick

14:00 - Safetycar in pista, start ulteriormente rimandato

13:52 - Il GP di Brno viene posticipato di 5 minuti!

13:50 - Si sta pensando di posticipare la gara di 10-15 minuti per permettere di partire a tutti i piloti di partire con gomme slick.

13:48 - Valentino Rossi va a parlare con Dovizioso e Carmelo Ezpeleta probabilmente per questioni di sicurezza. In cielo torna a splendere il sole, ma la pista resta ancora bagnata nel primo settore.

13:45 - Si scende in pista con gomme rain, ma ci si prepara ad una gara flag-to-flag. Poco dopo le 13:00 ha iniziato a piovere sul circuito di Brno rimescolando nuovamente tutte le carte in tavola.

Andrea Dovizioso a Brno

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Il sabato di qualifiche MotoGP a Brno vede Marc Marquez grande protagonista con un giro strepitoso su pista semi-bagnata e montando gomme slick. Il campione in carica della Honda ha rifilato ben 2,5" agli inseguitori (nuovo record!), prendendosi dei rischi che hanno fatto scalpore nel suo box e nell'intero paddock. Su una pista solitamente avversa alla RC213V il Cabroncito, alla sua sesta pole stagionale e 58esima in carriera, ha dimostrato di poter capovolgere qualsiasi pronostico a lui sfavorevole.

Se in condizioni miste Yamaha e Ducati hanno fatto emergere non poche difficoltà, sull'asciutto Andrea Dovizioso ha dimostrato di poter avere un ritmo in linea con il pole-man. Nel warm-up del mattino il forlivese ha siglato il best lap in 1'57"053, seguito da Maverick Vinales a 37 millesimi e dalla Desmosedici GP19 di Jack Miller distante 67 millesimi. In difficoltà, invece, Valentino Rossi, che nonostante una soft nuova al posteriore non ha brillato chiudendo in 19esima piazza.

Week-end tutto in salita per Andrea Iannone che partirà dall'ultima posizione in griglia. Le condizioni di semi-bagnato hanno messo in crisi le Aprilia RS-GP dell'abruzzese e di Aleix Espargarò, che devono puntare su una buona partenza per provare a rimediare i danni. Da segnalare la prima fila di Johann Zarco che, dopo nove gare tutte in salita con la KTM, ha incassato la miglior prestazione stagionale. Circa un'ora prima della gara, contro ogni previsione, ricomincia a piovere sul circuito ceco, facendo prevedere una gara a dir poco imprevedibile.