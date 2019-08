Il circuito di Brno sarà il palcoscenico del decimo appuntamento del Motomondiale 2019. Ducati chiamata ad una prova di forza per tenere in vita le speranze iridate.

04/08/2019 07:00

Dopo la pausa estiva il Mondiale di MotoGP ritorna in scena sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, per il decimo Gran Premio del 2019. Dopo l'indiscussa vittoria al Sachsenring Marc Marquez ricomincia con un vantaggio di 58 punti sul diretto inseguitore Andrea Dovizioso e di 64 punti su Danilo Petrucci. Dieci le gare restanti alla fine del campionato, ancora tutto è possibile con gli zero sempre in agguato e una concorrenza ancora più agguerrita, che vede ingrossare le fila con Alex Rins, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Ma occhi puntati anche su Valentino Rossi che, dopo la sbandata generale all'interno del team, potrebbe aver risolto i problemi con la ricerca dell'assetto della sua Yamaha M1.

Il circuito di Brno richiede un'ottima uscita di curva e stabilità in frenata, con i sistemi frenanti che verranno messi a dura prova. Con una lunghezza di 5,4 km, 6 curva sinistra e 8 a destra, il rettilineo principale di 636 metri, questo tracciato si contraddistingue per le elevate pendenze, soprattutto nella seconda parte. Il punto più basso ha un’altitudine di 376 metri mentre il più alto si trova a 450 metri. Delle 11 frenate dell’automotodrom ceco solo una è considerata altamente impegnativa, 6 sono di media difficoltà e le restanti 4 sono l'ight'. La più impegnativa è la curva 10 intitolata a Kevin Schwantz, posizionata quasi al termine di una lunga discesa, dove le MotoGP arrivano a 280 km/h e frenano per 4,2 secondi fino a scendere a 100 km/h.

Sul tracciato della Repubblica Ceca l'anno scorso ha trionfato Andrea Dovizioso, seguito da Jorge Lorenzo (Ducati) e Marc Marquez. Anche quest'anno il team di Borgo Panigale è chiamato ad una prova di forza per mantenere vive le speranze iridate. Viceversa una vittoria del Cabroncito potrebbe dare una batosta al campionato soprattutto a livello psicologico. Michelin metterà a disposizione tre mescole slick, con struttura asimmetrica al posteriore, con una spalla destra più dura. In caso di pioggia gomme rain soft e media, sempre con le posteriori dalla struttura asimmetrica.

Valentino Rossi in sella alla Yamaha M1

MotoGP, dove vedere il GP di Brno in TV e streaming

Il decimo appuntamento della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8. Dopo le prove libere e le qualifiche sul canale satellitare la diretta da Brno proseguirà con interviste e approfondimenti con i consueti programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. Il GP della Repubblica ceca prenderà il via domenica 4 agosto alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Sky GO e Now TV solo per gli abbonati. Qualifiche del sabato e gare delle tre classi saranno trasmesse in differita anche su TV8 per i non abbonati.

Sabato 3 agosto 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

14:00 - Studio Moto GP Live

15:35 - Moto - GP GP Repubblica Ceca (Qualifiche)

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 4 agosto 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara

TV8

13:15 - Studio MotoGP Live

17:00 - Moto GP Brno (differita)

Sky GO e NowTV