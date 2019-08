L'olandese non veniva dribblato dal 2018 in partite ufficiali fra club e nazionale. A fermare la striscia è stato l'attaccante del City.

di Redazione Fox Sports - 04/08/2019 18:53 | aggiornato 04/08/2019 18:58

Il primo trofeo stagionale in Inghilterra va al Manchester City, capace di battere il Liverpool ai calci di rigore per conquistare il Community Shield. Ma nella partita che apre la stagione calcistica delle squadre della Premier, un altro "titolo" lo ha conquistato Gabriel Jesus.

L'attaccante brasiliano infatti non ha soltanto segnato il rigore decisivo per il successo dei Citizens ma all'88esimo minuto ha saltato in dribbling Van Dijk. Qual è la notizia? Che questo non succedeva da circa 17 mesi.

Gabriel jesus: van dijk benim karım lan pic.twitter.com/PNbQ9LQ2W5 — Mete (@mthnkilic) August 4, 2019

Gabriel Jesus è infatti il primo giocatore a superare l'olandese da Merino del Newcastle, che ci riuscì nel marzo 2018. Da allora Van Dijk non era mai stato dribblato, né in campionato né in Champions League né tantomeno in Nazionale: ben 65 partite.