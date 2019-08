È fatta per lo scambio Cancelo-Danilo: Paratici a Londra per chiudere

Dal comunicato ufficiale della Juventus invece si leggono le cifre ufficiali della trattativa: Kean passa all'Everton per 27,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Non viene fatta menzione di diritti di prelazione su futura rivendita, quindi la cessione è a titolo definitivo.

🇮🇹 | The Italian: Job done! ✅ pic.twitter.com/cTag5mL9yC

