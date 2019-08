Lo scambio con la Juventus sembra ormai tramontato, i nerazzurri hanno intenzione di accelerare per il belga.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/08/2019 22:33 | aggiornato 04/08/2019 22:37

L'Inter torna prepotentemente in corsa per Romelu Lukaku: lo scambio fra il centravanti belga e Dybala sembra essere ormai saltato e la società nerazzurra è pronta a inserirsi per assicurarsi quello che è da mesi il primo obiettivo di calciomercato per l'attacco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marotta e Ausilio hanno mantenuto vivi i contatti con Manchester United e agente anche in questi giorni e sarebbero pronti a chiudere l'operazione anche senza l'inserimento di contro partite tecniche.

La Juventus non ha ancora rinunciato e potrebbe rilanciare, magari inserendo altri giocatori come Mandzukic e Matuidi, ma dopo che Lukaku è stato a un passo da Torino, l'Inter è passata in vantaggio in questo derby d'Italia sul calciomercato.