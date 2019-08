La cessione dell'argentino è sempre più complicata e il braccio di ferro potrebbe portare i nerazzurri a tenerlo fuori fino a scadenza di contratto.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/08/2019 08:23 | aggiornato 04/08/2019 08:28

Il braccio di ferro fra Mauro Icardi e l'Inter sembra essere ormai infinito. L'ex capitano sta rifiutando tutte le proposte che gli vengono fatte ribadendo di voler rimanere a Milano nonostante gli sia stato detto chiaramente che non rientra nei piani di Conte.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la società è pronta a portare avanti questo muro contro muro anche in caso di mancata cessione: pare infatti che Marotta e Zhang abbiano già deciso di portare l'argentino a scadenza di contratto senza farlo mai più giocare.

Per evitare possibili cause legali da parte dell'entourage di Icardi, l'Inter potrebbe inserirlo nelle liste per Serie A e Champions League "mascherando" le sue assenze come scelte tecniche. Ma la via è chiara: se l'attaccante rimarrà in nerazzurro, lo farà da separato in casa.