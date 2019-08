Il tedesco è uscito dopo 10 minuti nel Community Shield per un problema al ginocchio: a rischio il suo possibile passaggio fra le fila dei bavaresi?

di Redazione Fox Sports - 04/08/2019 16:25 | aggiornato 04/08/2019 16:33

Brutte notizie per il Manchester City e (di riflesso) anche per il Bayern Monaco. Al decimo minuto della partita fra i campioni d'Inghilterra e il Liverpool per il Community Shield, Leroy Sané è uscito per infortunio.

Il tedesco è andato a terra dopo uno scontro con Alexander-Arnold tenendosi d'istinto il ginocchio destro. Dolorante l'ex Schalke 04 è uscito dal campo sulle sue gambe ma visibilmente infastidito.

C'è preoccupazione per le condizioni del suo ginocchio in casa dei Citizens ma anche in quella del Bayern Monaco, che da settimane ha individuato in Sané il grande obiettivo di questa sessione di calciomercato.