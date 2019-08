È fatta per lo scambio Cancelo-Danilo: Paratici a Londra per chiudere

La spesa? 45 milioni di euro per il primo e almeno 50 per il secondo. Una cifra considerevole considerando che mancano pochi giorni alla fine sella sessione di mercato (e che per Cancelo sarà pagato anche un conguaglio di 35 milioni) ma dopo il Community Shield, Guardiola pretenderà altri rinforzi. E quando Pep chiama il City solitamente, risponde.

Secondo l'Express, i due obiettivi sarebbero Nathan Aké e Isco : il difensore del Bournemouth diventerebbe l'alternativa a Maguire, passato al Manchester United, mentre il fantasista spagnolo potrebbe partire dopo lo stop alle trattative in uscita dal Real Madrid per James Rodriguez e Bale.

