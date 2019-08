Delude il Feyenoord che in casa contro lo Sparta Rotterdam non va oltre il 2-2. L'Utrecht travolge il Den Haag imponendosi per 4-2 in trasferta.

Sorprese, conferme e anche qualche delusione. La prima giornata della Eredivisie si conclude così. Non tutte le squadre sono sembrate in forma smagliante, ma altre ancora confuse tatticamente, ma al 4 agosto è anche giusto che sia così. Dopo il pareggio di ieri dell'Ajax campione in carica oggi è arrivato, a sorpresa, è arrivato anche quello del Feyenoord (campione nel 2017) nel derby di Rotterdam.

I biancorossi non sono andati oltre il 2-2 in casa contro lo Sparta Rotterdam, una medio-piccola della Eredivisie. Il Feyenoord, fra l'altro, si è ritrovato due volte in svantaggio, segnando il gol del definitivo 2-2 solo al 95' con Larsson. Già in forma Berghuis, autore del momentaneo 1-1. La squadra di Jaap Stam deve però sistemare la difesa (apparsa troppo traballante) se vuole competere ad alti livelli.

Devastante l'Heerenveen, per distacco la miglior squadra del primo turno di Eredivisie: la squadra di Janesen ha vinto 4-0 sul campo dell'Heracles. Ha funzionato tutto: hanno segnato 4 giocatori diversi, i due esterni d'attacco (Van Bergen e Bruijn) e anche un panchinaro (Ejuke). Segno che già tutta la squadra è in perfetta condizione.

Eredivisie, recap della giornata di domenica

Scoppiettante la partita fra Den Haag e Utrecht: i padroni di casa si sono trovati in vantaggio per 2-0 dopo 25 minuti, finendo per perdere per 2-4. Colpa degli autogol di Zwinkels e Immers (oltre alle reti di Kerk e Venema). Il Den Haag ha però palesato evidenti problemi di condizione. Infine la goleada dell'AZ Alkmaar, al momento capolista insieme all'Herenveen per differenza reti: anche la squadra di slot ha vinto 4-0, aiutata (e non poco) dall'autogol di Karjalainen che ha sbloccato al 53' una partita che stava diventando complicata.

Eredivisie, le partite della domenica

Heracles-Heerenveen 0-4

Feyenoord-Sparta Rotterdam 2-2

Den Haag-Utrecht 2-4

AZ Alkmaar-Sittard 4-0

