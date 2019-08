È fatta per lo scambio Cancelo-Danilo: Paratici a Londra per chiudere

Questa situazione rende la trattativa molto difficile anche per i dubbi di Dybala, ancora non convinto di lasciare Torino. Stando alle notizie della Gazzetta dello Sport, il numero 10 ha bloccato tutto e domani ha intenzione di presentarsi alla Continassa per allenarsi con la squadra. Il tutto a 3 giorni dalla chiusura del calciomercato inglese , chiaro segnale delle sue intenzioni che rendono i campioni d'Italia pessimisti sulla riuscita dell'operazione.

Il tanto discusso scambio Dybala-Lukaku fra Juventus e Manchester United sembra sempre più difficile ogni minuto che passa . E i motivi non si limiterebbero solamente a semplici discordanze sulle cifre fra club e giocatori, più che normali in ogni affare di calciomercato .

