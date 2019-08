Un'ottima Inter ha chiuso la sua International Champions Cup con una buona prova contro il Tottenham, coronata con la vittoria ai calci di rigore. Nella conferenza post partita, Conte si è detto molto contento.

Inevitabile un commento sul calciomercato dell'Inter, da cui il tecnico leccese si aspetta ancora dei rinforzi in particolare per il reparto avanzato oggi orfano anche di Lautaro Martinez. Conte è stato piuttosto chiaro.

In rosa ci sono delle lacune ma sono fiducioso che la società la completi nel miglior modo possibile. Il mercato è difficile, se leggo i giornali Lukaku era prima dell'Inter e poi della Juventus ma la verità è che per ora sta lì...ho esperienza e so che è un mondo strano, finché non ci sono le firme non puoi dire di aver preso un giocatore.