È fatta per lo scambio Cancelo-Danilo: Paratici a Londra per chiudere

È quindi probabile che Dybala rimanga a Torino in questa sessione di calciomercato , visto che domani svolgerà le visite mediche per poi allenarsi con i compagni. Svanisce così anche la possibilità di uno scambio con Lukaku.

A riferirlo è Sky Sports, secondo cui i Red Devils avrebbero mollato la presa date le eccessive richieste di ingaggio del giocatore della Juventus. Inoltre Solskjaer non avrebbe apprezzato i dubbi del giocatore sulla destinazione inglese, motivo per cui l'affare sarebbe saltato.

