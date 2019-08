Incredibile in Bolivia: arbitro dà rigore grazie alla VAR che non c'è

Inter, per l'attacco scatta il piano B: pronto l'affondo per Rebic

Marotta e Ausilio vedono in lui il perfetto jolly offensivo, capace di giocare in ogni ruolo dell'attacco. Se i problemi per Dzeko si trascineranno a lungo, sarà Rebic il prescelto per rafforzare il parco delle punte dell' Inter .

L' Inter è alla ricerca di attaccanti sul calciomercato, non è certo un mistero. Ma con Lukaku sempre più lontano e le difficoltà nel trovare l'accordo con la Roma per prendere Dzeko, la società nerazzurra è pronta a passare al piano B.

