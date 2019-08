Da quando se n'è andato il portoghese, l'incidenza del francese nelle reti complessive delle Merengues è raddoppiata.

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 10:04 | aggiornato 03/08/2019 10:09

Che Karim Benzema sia più libero di esprimere al massimo le sue potenzialità da quando è partito Cristiano Ronaldo è piuttosto ovvio. Un ragionamento che non viene fatto solo per l'ultima tripletta realizzata contro il Fenerbahce, i dati che supportano questa teoria valgono prendendo in considerazione tutte le partite che ha giocato il Real Madrid da quando il portoghese è andato alla Juventus.

Nelle nove stagioni con Cristiano come riferimento, i gol di Benzema rappresentavano il 14% di tutti quelli segnati dal Real Madrid. La punta del Lione ha segnato 192 dei 1358 che i Blancos hanno messo insieme tra il 2009 e il 2018. Una statistica non proprio eccezionale se consideriamo che il francese era il centravanti della squadra.

La situazione è cambiata radicalmente con l'addio di Ronaldo al Real Madrid del 10 luglio 2018. Da quel momento sono stati segnati 128 gol, di cui 36 firmati proprio da Karim Benzema. In pratica, l'attaccante francese è l'autore del 28% delle reti totali realizzate dal Real Madrid: 21 in Liga, 4 in Champions League, quattro in Copa del Rey e 6 in amichevoli. Karim Benzema ha quindi raggiunto i 30 gol nelle in partite ufficiali nella stagione 2018-19, cosa che gli era riuscita solo nell'annata 2011-12 (32).