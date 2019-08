Ecco cosa è accaduto nel momento delle foto, il brasiliano è stato "cacciato" dal francese.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 17:51 | aggiornato 03/08/2019 17:55

Il Psg vince la Supercoppa di Francia, batte il Rennes 2-1 in rimonta e si prende la "rivincita" dopo la sconfitta in Coppa di Francia di pochi mesi fa. Il primo trofeo della stagione se lo aggiudicano così i parigini, grazie alle reti di Mbappé e Di Maria. Non ha partecipato alla sfida Neymar, che non sta facendo niente per far capire di voler andare via.

E al termine della partita, durante la premiazione, c'è stato un curioso siparietto tra lo stesso brasiliano e Mbappé.

Mentre i giocatori si stavano mettendo in posa per la foto di rito, il francese ha allontanato in malo modo Neymar. Se si tratti di uno scherzo o altro, non è dato saperlo. Giudicate pure voi dalle immagini.