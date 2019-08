L'ex opinionista televisivo se la prende con il belga accusandolo di ludopatia.

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 13:15 | aggiornato 03/08/2019 14:09

Il romantico ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari in questa sessione di calciomercato ha provocato stupore e anche qualche commento un po' sopra le righe. Come quello di Maurizio Pistocchi, ad esempio. L'ex opinionista televisivo ha infatti attaccato l'ex centrocampista dell'Inter, alludendo al suo vizio per il gioco d'azzardo:

Radja Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e Buonanotte

Un tweet velenoso, a cui ha risposto in mattinata il belga, sempre sullo stesso social:

Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me... evidentemente della verita sai ben poco... quindi non convincere la gente a credere. Buongiorno

Pistocchi ha replicato di nuovo subito dopo:

Caro Radija, so abbastanza. Ti auguro le migliori fortune.

La risposta di Nainggolan non si è fatta attendere, postando un precedente commento di Pistocchi che lo elogiava.

Prima così e poi così... La persona vera in sé

Anche in questo caso Pistocchi non si è lasciato scappare occasione per replicare:

Povero Luciano: pensava di non essere più costretto a dormire in camera con te per averti al 100% la domenica.